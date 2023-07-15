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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

مخاطر إستخدام الحمام
مخاطر إستخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة

يمكن استخدام الحمام المغربي بشكل آمن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، ولكن يتوجب اتخاذ بعض الاحتياطات. 

 

مخاطر إستخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة

 

وعلى سبيل المثال، ينبغي استخدام الصابون المناسب للبشرة الحساسة، والتقليل من استخدام المقشرات والمنتجات الأخرى التي قد تتسبب في التهيج. 

 

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كما يجب تجنب استخدام الماء الساخن جداً، والتأكد من غسل الجسم جيداً بالماء الفاتر بعد الحمام المغربي.

 

مخاطر إستخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة

 

ومن الجيد الاستشارة مع طبيب الجلدية قبل استخدام الحمام المغربي إذا كانت هناك مشاكل جلدية معروفة، مثل الإكزيما أو التهاب الجلد.

 

ويمكن أن يساعد الطبيب في تحديد ما إذا كان الحمام المغربي مناسباً للحالة الحالية للبشرة، وما هي المنتجات الأنسب للاستخدام.

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