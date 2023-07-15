محمد هنيدي: سأنتج فيلم لـ حمادة هلال.. وأرتب لزيارة الزعيم عادل إمام لهذا السبب

حل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على برنامج حبر سري، والمذاع عبر قناة دي ام سي، للحديث حول العديد من القضايا والموضوعات المختلفة ونرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

محمد هنيدي: أرتب لزيارة الزعيم عادل إمام

أكد النجم محمد هنيدي، أنه رفض قبل ذلك دور في فيلم للزعيم عادل إمام، قائلا: حدث ورفضت دور في أحد الأفلام عقب فيلم "بخيت وعديلة"، وكان دور تاني ولم أكن مرحب به.

وأوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لقائه مع الزعيم عادل إمام لإبلاغه رفضه للدور لم يستغرق دقيقتين، مؤكدا أن علاقته بالفنان عادل إمام جيدة وليس هناك خلاف معه.

وتابع: كنت أريد أن ارتب له مفاجأة في عيد ميلاده الأخير لكن لم أنتهي من ترتيبها، حيث إنه كان يريد الذهاب إلى منزله، مشددًا على أنه يريد الذهاب إلى منزل الفنان عادل إمام وسيرتب لهذا اللقاء.

محمد هنيدي: شخصية "الخالة نوسا" عاشت مع الناس .. أفكر في عودتها على المسرح

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه قدم عددا من الشخصيات في بداية مشواره منها "الخالة نوسا" و"محمد سنكفله"، موضحًا أن شخصية "محمد سنقفله" كانت صعبة ولذلك لم يستغلها كثيرًا.

وأوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يفكر في استغلال هذه الشخصيات في المسرح، موضحًا أن هذه الشخصيات حبها الكثير من الجمهور، متابعًا: "خالتي نعيمة" أقرب شخصية ليا" ورمضان مبروك شخصية لبستني.. وشخصيات عاشت مع الناس"، منوهًا بأنه يفكر في إعادته على خشبة المسرح.

وأشار إلى أنه يهتم برأي النقاد ويأخذ بأراءهم، موضحًا أنه لا يرد على أي انتقاد له، حيث إنه يتجاهل الرد على أي شخص ينتقده بدون نقد إيجابي.

محمد هنيدي: "هنتج فيلم جديد لحماده هلال .. مش همثل فيه

كشف النجم محمد هنيدي، خوضه تجربة الإنتاج السينمائي، قائلا: سأنتج عمل سينمائي جديد، ويوجد سيناريو جيد وقررت انتج لفنان آخر، موضحًا أن هذا السيناريو يتوافق مع الفنان حمادة هلال أكثر منه.

وأشار "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يحب الفنان حمادة هلال وسيكون هناك تعاون في فيلم مهم جدًا، وهناك جلسات حاليًا بين المخرج والفنانين، متابعًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحماده هلال ولن أشارك به".

وابدى محمد هنيدي، موافقته أن ينتج للفنان علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي المرغني، موضحًا أن فكرة الإنتاج لهم في عمل مجمع فكرة جيدة جدًا.

محمد هنيدي يوضح سبب حذف بوست سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه لا يتسرع في كتابة منشوراته عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أنه حذف منشور عن سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر عقب العاصفة الترابية التي تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية.

أوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حذف هذا المنشور عقب التأكد من وجود حالات من الإصابات، مشددًا على أنه لم يكن يعرف أن الموضوع كبير، منوهًا بأنه بعد دقائق بسيطة اكتشف وجود حالات إصابة لذلك حذفه سريعًا.

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

أوضح النجم محمد هنيدي، حقيقة انقطاع علاقة الصداقة بينه وبين الفنان أحمد آدم، بسبب سرقة إفيهات وبوستر، مؤكدا أنه شيء صغير، وهذه القضية كانت منذ 25 سنة.

وأشار "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تربطه علاقة بالفنان أحمد آدم منذ سنوات طويلة، وهذا لم يؤثر على علاقته به، منوهًا بأنهما ما زالا أصدقاء حتى الآن.

أما عن الفنان علاء مرسي، فأشار هنيدي إلى أنه “أكثر شخص متهور وعصبي جدًا، ومندفع جدًا".

وأضاف أن آخر فيلم حضره في السينما، كان في العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس"، مشددًا على أنه لم يكن له القدرة على مشاهدة الفيلم في دور العرض، فهو لم يحضر لمشاهدة أي فيلم في دور العرض منذ عام، ساخرًا: "أبويا بيمنعني مابيودنيش".