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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر أرخص عربية أوتوماتيك صينية 2023 في مصر.. أقل ثمن لـ فيات تيبو الجديدة.. 5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة أوتوماتيك صينية موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تعتبر النسخة شيري اريزو 5 هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات خماسي "مانيوال"، والفئات الاخرى تستمد اومر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

 

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

تقدم العلامات التجارية اليابانية عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالـ SUV متعددة الاستخدام والسيارات العائلية ايضا، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الموديلات المطروحة.

 

أرخص سعر لـ فيات تيبو موديل 2023 في مصر | صور

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة من العلامة التجارية الإيطالية بالسوق المصري، حيث تنطلق عبر 5 فئات من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان والهاتشباك أيضا، بينما تبدأ أسعار السيارة من 825 ألف جنيه، وهو ارخص سعر بين فئات تيبو 2023 في مصر.

 

سعر أغلى سيارة زيرو من بيجو في مصر .. اعرف بكام

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية العديد من الاصدارات المتنوعة، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة 5008 موديل 2023 والتي تعدل اغلى سيارة "زيرو" تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر.

 

أسعار سيارات رينو المطروحة بالسوق المصري موديلات 2023 .. صور

تقدم شركة رينو الفرنسية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك،أو السيارات ذات الطابع الرياضية، فئة الـ SUV ايضا، إلى جانب حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الطرازات المطروحة.

 

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 زيادة سعرية جديدة في الأيام القليلة الماضية، حيث قدرت بـ 100ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المحلي، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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