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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

طريقة عمل عصير المانجو
طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

يلجأ الكثير لتخفيف حرارة الصيف إلى تحضير العصائر الطبيعية، ويتربع عصير المانجو على قائمة المشروبات الصيفية المنعشة لمذاقه الرائع والذي يعشقه الكثيرين، واليوم سنقدم طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل مع إضافة بعض النكهات الرائعة..

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عصير المانجو وقرع العسل :

المكونات:

عدد 1 كوب من ثمار المانجو المقطعة.

قرع عسلي.

ماء.

سكر حسب الرغبة.


طريقة عمل عصير المانجو والقرع العسل:


داخل الخلاط الكهربائي نضيف كافة المكونات المتمثلة في قطع المانجو والقرع العسلي والماء
والسكر.

نقوم بمزج المكونات جيداً حتى نحصل على القوام المناسب.

نقوم بصب العصير ثم تقديمه.

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