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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتمويل مليون جنيه.. فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بين كليات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، فتح باب التقدم لمشاريع تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة اعتبارا من 24 يوليو 2023 بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي بهدف المساهمة في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والتي تأتي تماشيًا مع ما تبذله الجامعة من جهود كبيرة وسعيًا لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.

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جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

واستعرض الدكتور الخشت ، خلال المؤتمر الصحفى بجامعة القاهرة منذ قليل ، أن تصنيف جامعة القاهرة والتخصصات الإنسانية والاجتماعية في التصنيف الإنجليزي QS، حيث جاء ترتيب الجامعة في تخصصات قطاع العلوم الاجتماعية في التصنيف في المرتبة 227، وترتيب تخصصات قطاع العلوم الإنسانية في المرتبة 243. وهو ما يعد تقدما كبيرا بعد ان كانت خارج التصنيفات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأهدافه وآليات تنفيذه كإحدى مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية على طريق العالمية وسد الفجوة المعرفية والتي تتضمن تشجيع البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي لتشجيع النشر الدولي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحسين التصنيف الدولي للجامعة في هذه المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

جامعة القاهرة

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الإنسانية والاجتماعية الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد الخشت الدورات التدريبية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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