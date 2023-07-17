انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وتستهدف مصر تعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.



ودعم الجنيه أيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بزيادة 35 % على العام السابق، حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة

والذى أدى الى استقرار سعر الدولار في البنوك.



كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار

وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



