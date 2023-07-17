عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وتستهدف مصر تعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.


ودعم الجنيه أيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بزيادة 35 % على العام السابق، حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة
والذى أدى الى استقرار سعر الدولار في البنوك.


كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار
وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 


 

أسعار الذهب الدولار الذهب سعر الدولار سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر وهذه قائمة بثمن 28 نوعا

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

4 حالات تستوجب إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقانون

السودان وفلسطين .. تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لإعلان موقفها من حل الدولتين

عقار الحدائق المنهار.. النيابة تحقق.. والتضامن والتحالف الوطني يصرفان تعويضات

الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

خاطفة للأنظار| شاهد إطلالة زوجة أحمد السقا في الجونة

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ