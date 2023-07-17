أكثر من 100 فنان يشاركون في عرض "محفل" بافتتاح مهرجان قرطاج التونسي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا مصورا بعنوان "أكثر من 100 فنان يشاركون في عرض "محفل" بافتتاح مهرجان قرطاج"، حيث افتتحت أعمال الدورة السابعة والخمسين من مهرجان قرطاج تحت شعار "شوف الدنيا بعين كبيرة"، وقال الفنان الشعبي التونسي نور شيبه: "نحب أصالتنا، لأن المحفل متجذر في عروقنا التونسية الأصيلة، والتوانسة دائما يبرهنون على أنهم يحبون الفرحة".

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن المهرجان قدم جانبا من طقوس وأجواء حفلات الزفاف البدوية من مناطق تونسية مختلفة، في خطوة تهدف إلى الاعتزاز بالتراث الموسيقي التونسي.

من جانبه قال محمد الفاضل الجزيري مخرج عرض محفل: "الإنشاد الشعبي وطريقة الأداء وطريقة النطق وطريقة تركيب الجمل الموسيقية خاصة بنا في تونس، ونحاول إبراز هذا الأمر من خلال محفل قرطاج".

وأتم التقرير: "عرض الافتتاح واحد من 15 عرضا تونسيا سيحتضنها المسرح الأثري بقرطاج من إجمالي 30 عرضا، حيث تحتفي دورة العام الحالي بالفن التونسي ونجومه".

