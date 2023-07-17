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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يسري الشرقاوي: مصر دعمت مستثمري ومنتجي القطاع الخاص للاتجاه إلى العمق الأفريقي

صدى البلد

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، إنّه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 وضع نصب عينيه الملف الأفريقي، لذلك قطعت مصر شوطا كبيرا جدا من أجل العودة لمكانتها الطبيعية لقيادة القارة.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "اكسترا نيوز": "مصر لديها الإرادة السياسية لدعم مستثمري ومنتجي القطاع الخاص من أجل النظر للقارة الأفريقية، وهذا أمر مهم جدا لإعادة صياغة أيديولوجية التفكير المصري في اتجاه العمق الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك معها".

وتابع: "الرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة والدبلوماسية الرسمية بذلوا جهدا كبيرا لتمهيد الساحة للدخول إلى العمق الأفريقي، إلى أن جاء دور مصر في فبراير 2019، حيث قادت الاتحاد الأفريقي لمدة عام، وفي هذا العام قطع الرئيس السيسي وفريقه شوطا لم يستطع أحد أن يقطعه، حيث تم إقرار اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية في النيجر".

وأكد أن الرئيس السيسي شارك في أكثر من 10 محافل دولية في الفترة التي تولت مصر فيها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأقامت مصر 3 مؤتمرات مهمة جدا، ودعا الرئيس السيسي العالمَ بأسره إلى مواجهة تحديات التغير المناخ من أجل مساعدة الدول الأفريقية.

الإرادة السياسية الإعلامية إنجي طاهر التفكير المصري التجارة البينية التعاون المشترك

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