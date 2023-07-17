أحمد الطاهري: الفنان أحمد وفيق ليس ضيفا عاديا.. شاعر ورسام وممثل

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه سيقدم حلقات خاصة من برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، موضحًا: "هذه الحلقات سنستضيف فيها ضيوفا مختلفين وأتمنى أن يكون الكلام مختلفا، ستجدوننا في الإسكندرية والعلمين ومطروح وراس البر وكل مصايف مصر".

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "اخترنا أن نكون معكم اليوم من الإسكندرية التي تتميز بجمالها وتفاصيلها وذكرياتها".

وتابع أحمد الطاهري: "ضيفنا اليوم ليس ضيفا عاديا، فهو شاعر، رسام، وممثل مسرح وسينما ودراما، كما أنه معروف باستخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، هو الفنان أحمد وفيق".

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