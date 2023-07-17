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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد وفيق: انبهرت من تقدير عادل إمام لي.. كان بيعاملني كفنان عالمي

صدى البلد

قال الفنان أحمد وفيق، إنّه كان ممثلا كوميديا في بداية حياته الفنية، وعندما انتقل إلى التراجيدي كان هذا الأمر صادما لجيله من الممثلين، موضحًا: "زملائي كان يصنفونني ضمن كوميديا الارتجال، لكنني انتقلت إلى التراجيديا، وقبلها حصلت على فرصتي ككوميديان على مسرح جلال الشرقاوي".

 

وتطرق "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، إلى علاقته مع الفنان عادل إمام، موضحًا: "علاقتي بالفنان الكبير عادل إمام بدأت كأي مواطن، فكلنا نحبه من المحيط إلى الخليج، لا جدال عليه، وكنت أحلم بأن أقابله، حتى سمعت أنه يتحدث عني كثيرا، حيث كان يسأل عني بعدما شاهدني في عمل من إنتاج التلفزيون المصري وكان يعرض قبل السحور".

 

وتابع، أن هذا العمل كان مسلسل علي مبارك وكنت أجسد فيه شخصية الخديوي إسماعيل، مواصلا: "أستاذ عادل إمام كان يناديني بالخديوي حتى فترة قريبة جدا، فقد أعجبته الشخصية جدا، وقال لبعض زملائي وأصدقائي أنا بتفرج على الولد ده".

 

وأشار، إلى أن أحد زملائه تواصل معه وطلب منه أن يتصل بالفنان عادل إمام: "قال لي أنت يا ابني عبقري وبتبكيني وبتقعدني أتفرج عليك، وقلت له كله عاوز يشتغل معاك لكن أنا عاوز أشوفك بس، وبالفعل التقيته في مسرح الهرم وتعامل معه على أنني فنان عالمي، لم أصدق ما حدث، كان مدلعني".

أحمد الطاهري أحمد وفيق الإعلامي أحمد الطاهري الفنان الكبير عادل إمام الفنان أحمد وفيق إكسترا نيوز

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