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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود ضيفة إنجي علي .. الخميس

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تحل الفنانة صفاء أبو السعود ضيفة على المذيعة إنجي علي يوم الخميس المقبل ، فى برنامجها أسرار النجوم ، والمذاع على راديو نجوم fm .

ومن المقرر ان تتحدث الفنانة صفاء أبو السعود خلال البرنامج عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية ، وعودتها للفن مرة أخري .

وكانت قد قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الذكاء الاصطناعي أمر هام جدا في العصر الحديث، وهي بصفة خاصة تحب كل ماهو حديث ومتقدم. 

وأشارت صفاء أبو السعود في تصريحات خاصة، إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يشترط استخدامه في الموسيقى فقط، ولكنه ممكن أن يساعد المرضى والمحتاجين إلى المساعدة بشكل حديث. 

وأكدت صفاء أبو السعود على أنها ترفض تقديم أغنياتها بالذكاء الاصطناعي في حال لم يتم الحصول على إذن منها أو لم تعجبها. لكنها في الوقت نفسه تحب التعامل مع كل ماهو حديث ومتطور. 

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و‎تألقت النجمة الكبير صفاء أبو السعود في حفلها  بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من  جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig،  وهي حركة عالمية تدعوا إلىأهمية نشر الأمل.

وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، بمشاركة 22 دولة، ولم تكتفي سيمون بالتقديم وختام الحفل بل شاركة الجمهور أغانيها وهيمش نظرة وأبتسامة، في ترحيب كبير من فرقة كورال هارموني، الذين شاركوا سيمون أيضًا الغناء.

وتهدف مانحي الأمل  إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص ، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلبوالأوعية الدموية والأيتام ، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

 

 

صفاء أبو السعود الفنانة صفاء أبو السعود المذيعة انجى على ذوي الاحتياجات الخاصة مسرح الماركيه

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