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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. الولايات المتحدة تنقل أصول نووية إلى كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقان على نقل أصول نووية أمريكية إلى سيول لإرسال رسائل استراتيجية لـ كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لصدّ أي عدوان تنفّذه كوريا الشمالية.

وأعلن بلينكن خلال لقاء وزيرَي خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا “نحن متحدون في الدفاع المشترك ونؤكد أننا نبذل كل ما في وسعنا للردع والدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان”، حسبما نقلت رويترز.

وأعلن الحلفاء الثلاثة في بيان مشترك أن الالتزام الأميركي بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان “راسخ ومدعوم بكل قدراتنا بما في ذلك النووية”.

وأضاف البيان المشترك الذي أصدرته الدول الثلاث: "بالإضافة إلى ذلك ستواصل البلدان الثلاثة العمل من كثب مع المجتمع الدولي لمنع الإيرادات التي تحصل عليها جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بشكل غير مشروع من خلال العاملين في الخارج وأعمال القرصنة السيبرانية لتمويل برنامج تسلحها".

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