نتفليكس تكشف عن الإعلان الترويجي لفيلم التشويق والكوميديا السعودي المرتقب "راس براس"

كشفت نتفليكس عن الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمها السعودي المرتقب "راس براس"، الذي يأخذ المشاهدين إلى عالم فريد من من الأكشن والتشويق المقدم بطابع ترفيهي مميز، وبحبكة سينمائية ذكية ستشدّ المشاهد وتقربه من أحداث الفيلم غير المتوقعة.

الفيلم من تأليف وكتابة عبد العزيز المزيني وإخراج مالك نجر، الموهبتان اللامعتان وراء مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "محافظة مسامير"، ومن بطولة النجوم عبدالعزيز الشهري وعادل رضوان وزياد العمري.



تدور أحداث الفيلم في حي "بذيخة" المريب، حول شخصية السائق "درويش" (عادل رضوان) الذي يقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار، لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته بسلامة، ثم ينشغل بعدها كل من درويش وأبو غدرة (زياد العمري)، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكسي "فياض" (عبدالعزيز الشهري) بمهمة تضليل العصابة، وإيهامها أن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة والمغلفة بطابع كوميدي.

يعتبر فيلم راس براس هو الإنتاج السينمائي الأول لعبد العزيز المزيني من خلال شركة "ستوديو سرب"، والذي يمثل باكورة إنتاجها، بالاشتراك مع المنتج المنفذ جاسم بوحجي، وهو أول تجربة إخراج سينمائي لمالك نجر، وسيتم عرضه على نتفليكس اعتبارًا من 3 أغسطس.



نبذة عن نتفليكس



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