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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

بعد نفوقه..أمريكي
بعد نفوقه..أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

انتشر مقطع فيديو التقطه المصور السينمائي أوين ريزر، المعروف بمقاطع فيديو الطبيعة المذهلة على منصات عالمية لما حدث لغزال بعد وفاته على مدار 5 أيام.

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الثلاثاء، تحلل الغزال النافق بعد تغذي الديدان على لحمه وأنسجته حتى بقيت العظام فقط. 

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه ستحلل البكتيريا والفطريات الأنسجة المتبقية على مدار 60 يوما على الأقل تاركا العظام تبيض في الشمس.

مصير غزال 

وأوضح مصور الطبيعة: “وجدت الغزال على طريق مزدحم إلى حد ما بالقرب من منزلي في منطقة سانت لويس بولاية ميسوري ثم بمساعدة شقيقي نقلتها من الطريق إلى الغابة، حيث قمت بإعداد معدات الكاميرا وبدأت في التصوير”.

وتابع: "استغرق الفاصل الزمني 5 أيام فقط، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة، حيث كنت أتوقع أن تستغرق العملية برمتها أسبوعين على الأقل".

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