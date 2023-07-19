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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024.. صور

سكودا تكشف عن الجيل
سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024

نظرًا لأن سكالا و كاميك موجودان منذ عام 2019 ، فمن المقرر تحديثهما في منتصف الدورة، وستكشف سكودا عن هاتشباك وكروس أوفر المعدلة بشكل معتدل في غضون أسبوعين من خلال استضافة عرض مزدوج في الأول من أغسطس.

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سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024

وفي الوقت نفسه، تقدم سكودا فكرة عما يمكن توقعه من السيارات المحسنة، كلاهما يحصل على مصابيح أمامية أقل نحافة بمظهر جديد ، ومصدات معاد تصميمها ، وتصميمات جديدة للعجلات ، وأحدث خطوط الشركة لحروف الباب الخلفي.

 

لا نتوقع أي تغييرات كبيرة في الداخل حيث من المحتمل أن تقوم سكودا سكودا بإجراء تغييرات طفيفة لتكرار أحدث فابيا سوبرميني. ربما سنحصل على معاينة مسبقة للكبائن المعدلة حتى العرض العالمي الأول في بداية الشهر المقبل. 

سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024

تحت غطاء المحرك ، من المتوقع وجود محركات مألوفة ثلاثية الأسطوانات 1.0 TSIوأربع أسطوانات 1.5 TSIمتصلة بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات. 

سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان TDIسيبقى في التشكيلة مع رؤية كيف تتحرك شركات صناعة السيارات النشطة في أسواق الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن السيارات الصغيرة بمحركات الديزل.

 

كانت كاميك ثاني أكثر سيارات سكودا مبيعًا (بعد أوكتافيا) في عام 2022 حيث تم تسليم 96300 وحدة للعملاء، ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار أيضًا كاميك المختلفة قليلاً التي يتم تصنيعها وبيعها في الصين من خلال المشروع المشترك المحلي SAIC-VW. 

سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024

أما بالنسبة إلى Scala ، فقد كانت الهاتشباك ذات الخمسة أبواب أقل شعبية بكثير ، حيث باعت شركة صناعة السيارات التشيكية 39500 نسخة من منافستها الداخلية فولكس فاجن جولف.

 

لتعزيز انتشارها العالمي ، تدخل العلامة التجارية Mladá Boleslav السوق الفيتنامية من خلال التعاون مع Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor).

 

في المرحلة الأولى ، يتم استيراد السيارات من أوروبا ، ولكن اعتبارًا من العام المقبل ، سيبدأ التجميع المحلي لسيارة Slavia وكوشاك كروس أوفر في المصنع في مقاطعة Quảng Ninh باستخدام أطقم (CKD).

سكالا كاميك هاتشباك سكودا اوكتافيا Scala

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