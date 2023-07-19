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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: اختيار تامر حسني لافتتاح مهرجان العلمين نقطة بداية قوية

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أكد الناقد طارق الشناوي، أن مهرجان العالمين بمثابة دافع للاقتصاد المصري بشكل عام خاصة وانه قائم في جزء كبير منه علي مردود السياحة.

وتابع الناقد طارق الشناوي فى تصريحات خاصة: أرى أن مهرجان العلمين له عمق يتجاوز منطقة العلمين ، حيث أن الخطة أن يعم كل أرجاء مصر هذا النشاط ، وهنا الأمر لايقتصر على الترفيه فقط ولكن على مجالات الفن والثقافة والرياضة وغيرها من الاأنشطة مثل الأزياء".

وأضاف الشناوي، أن اختيار تامر حسني لاففتاح الحفلات أمر موفق ويعد  نقطة بداية قوية جدا .

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وأوضح: أوجه التحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنظمة لهذا المهرجان  ، فقد كان لها رؤيه حول البعد العربي لهذا الحدث، حيث تم اختيار عدد من الفنانين العرب أصحاب الشعبية الكبيرة مثل نانسي عجرم وراغب علامة ، وهذة هي مصر ، التي لا تقدم وجها واحدا ، ووجود الفنانين العرب في اي تظاهرة فنيه او ثقافيه امر في غايه الاهمية .

وتابع: اختيار مدينة العلمين جيد للغية، فتلك المدينة مرتبطة في الوجدان العالمي بجانب حضاري وتاريخي ، فهذا المشروع ليس وليد اللحظة، ولكن كان هناك توجه في الدولة منذ عدة سنوات ، لصناعة بنية تحتة قوية في تلك المدينة فقد كان هناك خطة استراتجية عمرها 3 أو 4 سنوات علي الاقل ، وهذا يدل علي التخطيط الواعي والقوي ، وقد اصبحت مدينة قادرة استقبال الملايين والحفاوة بهم ايضا.

 

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