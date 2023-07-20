أخبار التعليم|مجلس الوزراء يوافق على إضافة 3 كليات جديدة لجامعة بنها الأهلية بالعبور.. علوم القاهرة تعلن موعد التقديم لـ دبلوم التكنولوجيا الجنائية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إطلاق مشروعات جديدة بجامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

أعلنت جامعة القاهرة ، فتح باب التقدم لمشاريع تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة اعتبارا من 24 يوليو 2023 بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع.

بروتوكول بين جامعتيّ حلوان والأزهر

التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، تدعيما للتعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف وآليات الاستثمار الجيد للامكانيات، ودعم التعاون الأكاديمي كإطار لبرامج تعاونية بحثية مشتركة.

مجلس الوزراء يوافق على إضافة 3 كليات جديدة لجامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.

مجلس الوزراء يوافق على إضافة 3 كليات جديدة لجامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية.

علوم القاهرة تعلن عن موعد التقديم لـ دبلوم التكنولوجيا الجنائية

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، معلومات مهمة عن دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة .