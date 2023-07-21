أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لحذف اثنين من تطبيقات أندرويد تحوى برامج تجسس.. هواوي تجلب ميزة آبل الشهيرة لـ Mate 60

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيقات خطيرة احترس منها.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، من زوجين التطبيقات الخطيرة من المحتمل أن تحوى برامج تجسس صينية، تتجسس سرا على المستخدمين و تسرق معلوماتهم الحساسة.

كود لإخفاء رقمك.. 10 من رموز أندرويد المخفية تحتاج إلى معرفتها

أندرويد Android، هو أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا في العالم اليوم، وإذا كنت تستخدم أحد الهواتف العاملة بنظام التشغيل هذا،فقد تكون على دراية بالفعل بالرموز السريعة USSD.

تزايد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت شرارة البداية مع "تشات جي بي تي" لتتوالى بعدها الأدوات المشابهة والمنافسة مثل Bard من جوجل، وليس من المستغرب أن يتم إعادة توظيف هذه التقنية من قبل القراصنة (الهاكرز) لمصلحتهم الخاصة ، مما يتيح تسهيل عمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت.

صفقة لا تقاوم.. خصم غير مسبوق على هاتف أبل iPhone 11

عادت موجة التخفيضات الكبرى لعام 2023، حيث تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار خصومات مذهلة على هواتف آيفون الذكية من أبل، مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف الشركة باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

تنافس iPhone 14 Pro.. هواوي تجلب ميزة آبل الشهيرة لـ Mate 60

كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة هواوي Huawei الصينية، لجلب أحدث مزايا هواتف آيفون من آبل إلى سلسلة هواتفها الرائدة القادمة Mate 60.

مميزات موتورولا رازر 40 ألترا.. أحدث هاتف صدفي قابل للطي

أصدرت موتورولا Motorola، أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي والتي تسمى Razr 40 و Razr 40 Ultra، وتتوفر هذه الهواتف القابلة للطي بشكل صدفي في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

الابتسامة المقلوبة.. سر إيموجي واتساب الغريب وفيما يستخدم؟

يحب الجميع استخدام الرموز التعبيرية في نصوصهم المتبادلة على واتساب، لمحاولة وصف ما يشعرون به في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن بعض الإيموجي في مكتبة الرموز التعبيرية على التطبيق أصعب قليلا في معرفة كيفية استخدامها، إذن، ما هو سر إيموجي الابتسامة المقلوبة؟

بدون برامج.. حيلة بسيطة لـ تثبيت تطبيق مرتين على هواتف شاومي

تثبيت تطبيق مرتين على هواتف شاومي.. تأتي هواتف Xiaomi مع ميزة مضمنة تسمى Dual Apps تتيح لك استنساخ التطبيقات الشائعة مثل واتساب وفيسبوك وتيليجرام وغيرها المزيد، مما يعني أنه يمكنك تثبيت تطبيق مرتين على هواتف شاومي كلا منهم منفصل يعمل على هاتفك بطريقة طبيعية، ولكل منهما بياناته وإعداداته الخاصة.