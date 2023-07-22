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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد انكسار الموجة الحارة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 22-7-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

 سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2478 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2168 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1858 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17344 جنيها . 

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت :

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.71 جنيه للبيع، و 34.59جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني   39.96 جنيه للبيع، و39.82 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.89 جنيه للبيع، و100.51 جنيه للشراء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى
القاهرة41  -26
الإسكندرية33 - 24
الإسماعيلية 42 -24
الغردقة41 -30
أسوان 45 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 41-27
 

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، إن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار هذا الأسبوع وحتى بداية شهر أغسطس.
 

الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم وغدًا الأحد من الملاحظ أن الموجة الحارة أقل حدة من الأسبوع الماضي، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة هناك نشاط نسبي في الرياح سيعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة وتتعدل قيمها بمرورها على البحر المتوسط؛ ولكن في المقابل تحمل كميات كبيرة من بخار الماء والتي تعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية؛ وبالتالي زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

 

أسعار الخضراوات :


الطماطم 4.75 جنيه
البطاطس  9.5 جنيه 
البصل 15 جنيها
الكوسة  9 جنيهات
الفلفل الرومي 10 جنيهات
الباذنجان  5 جنيهات 
الملوخية  4 جنيهات 
الخيار 6.5 جنيه


أسعار الفاكهة :

الخوخ 28 جنيها
العنب الأحمر 25 جنيها
العنب الأصفر 25 جنيها
الكانتلوب 10 جنيهات

 

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