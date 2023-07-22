لو مجبتش درجات عالية.. كليات تقبل مجموعا منخفضا وتناسب سوق العمل

تتطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للالتحاق بالجامعات ،بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها .

قال الدكتور عماد علي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن يجب على الطالب البحث عن الخيارات المتاحة له كما يمكن للطالب البحث عن بدائل أخرى.

وشدد الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، ل على تحسين مهارات الطالب الأكاديمية والتحضير بشكل جيد للامتحانات القادمة سوء الجامعية أوالدور الثاني من الامتحانات الثانوية و يمكن للطالب الاستعانة بموارد التعليم المتاحة مثل الدروس الخصوصية أو الكتب والمصادر الإلكترونية لتحسين مستواه الأكاديمي.

وأكد علي التركيز على الجوانب الإيجابية في الوضع الحالي والعمل على تحسين النواحي الأخرى من حياته الشخصية والمهنية، مثل العمل التطوعي أو تعلم مهارات جديدة.

وأشار عماد على ، إلي أن الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة ليس الأهم في الحياة وأن هناك خيارات وفرص أخرى متاحة لهم. يجب عليهم العمل على تحسين مستواهم الأكاديمي والاستعداد للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ومتفائل.

واصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم ليكشفون أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 :

1- كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها

2- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات تقنية المعلومات الحيوية

حوسبة الروبوتات

3- الحقوق

4- التمريض

5- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. وإدارة البيئة والرصد البيئي. وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

6- كليات التجارة ببرامجها الجديدة

7- الحقوق

8-النانو تكنولوجي

9- كليات الالسن

10- الزراعة ويرجع ذلك بسبب اتساع الرقعة الخضراء بمصر