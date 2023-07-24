تعليق يسرى نصر الله على فيلم أوبنهايمر وينتقد الترجمة

نشر المخرج يسرى نصر الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على فيلم "أوبنهايمر" والذي بدأ عرضه في دور العرض المصرية.

وقال يسرى نصر الله: على هامش مشاهدة فيلم "أوبنهايمر".

الترجمة العربية للحوار كانت رديئة بشكل ملفت، بس مافيش أي حاجة ممكن تبرر أو تفسر ترجمة Jew أو Jewish ب"غريب" و"غرباء". والله عيب.

فكرني بكتاب مترجم عن المسرح لقيته في مكتبة في دمشق كل ما تيجي سيرة الكاتب إسرائيل هورفيتز يترجموها "الأرض المحتلة هورفيتز".

وأضاف يسرى نصر الله: ما حققه نولان في فيلم "أوبنهايمر" هو عمل كبير ورهيب (نعم. شعرت بالرهبة والمتعة) عن الحدث الأهم في تشكيل العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. اختراع وتفجير السلاح النووي. اختراع الإنسان لما سوف يدمر الإنسان، أو ربما ف بدأ في تدميره فعليا.

يسرى نصر الله

وأضاف يسرى نصر الله : القليل الذي أفهمه من الفيزياء الكمية، هو أنها تتعامل مع أحداث متعددة تبدو متناقضة ، ولكنها موجودة وتشكل "حقيقة الظاهرة". حقيقة العالم والكون.. وفي "أوبنهايمر" فهمت -ربما للمرة الأولى- ما يحاول نولان أن يحكيه في أفلامه السابقة (وفعل ذلك بأسلوب شديد التكلف وما زلت لا أحبها) عن "تعددية الوجود"وما نجح فيه هنا بسرد سينمائي حقيقي.

واوضح يسرى نصر الله: سرد يعتمد على أبسط الأشكال وهو عرض وجهات نظر شخصيات متعددة للحدث نفسه .. عبارة "وجهات نظر" على الأرجح غير صحيحة فالشخصيات كلها -سواء تعاطفنا معها أم لا وبعيدا عن مفاهيم "الخير والشر"- تحكي تعدد العوالم وحقيقة ووجاهة وجودها.. و الفيلم بأساليبه المتعددة يحتوي هذا العالم المتعدد والمتناقض والمعقد ويحكيه بكل إثارته وضخامته ومأسويته.