كوت ديفوار تعلق التبادل التجاري مع النيجر

أعلنت الحكومة في كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء تليق التبادل التجاري مع النيجر بعد أسبوع على الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي.

وقالت حكومة كوت ديفور إن جميع واردات وصادرات السلع من النيجر توقفت بسبب العقوبات الإقليمية المفروضة من منظمة إيكواس، بحسب ما أوردته وكالة رويترز".

وشهدت النيجر أزمة كبيرة في أعقاب الانقلاب الذي قاده عبد الرحمن تشياني، ضد الرئيس محمد بازوم، الأربعاء الماضي 26 يوليو، وتسبب في فرض منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عقوبات اقتصادية على نيامي، في مسعى لإعادة الأمور إلى نصابها، وهددت المجموعة الاقتصادية بالتدخل العسكري إذا لم تتراجع سلطات الانقلاب عن خطواتها بفرض سيطرتها على الحكم.

وبدأت الدول الأوروبية في إجلاء رعاياها من النيجر، وغادرت أول طائرة فرنسية تقل أكثر من 260 شخصا من نيامي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.