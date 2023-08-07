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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسكني من مناطق حساسة وطلب بوسة.. اعترافات ضحية سائق تطبيق إن درايف

صدى البلد

أحال  المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائقا يعمل بتطبيق إن درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الضحية 


س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: اللي حصل إن أنا ساكنة في 6 أكتوبر، وشغلي في التجمع الخامس في يوم بعد ما خلصت شغل روحت لدكتور في مدينه نصر و بعد ما خلصت عند الدكتور طلبت عربية من علي ابليكشن اندريفر علشان أرجع على سكني في الحي الأول في 6 أكتوبر، وفعلا جيه سواق عربية شيفروليه أفيو من اندريفر وركبت معاه و ركبت علي الكنبة اللي ورا أول ما ركبت طلبت منه أشيل الشماسة بتاعت العربية قالي ماشي، و فضلنا ماشيين في الطريق لغاية ما وصلنا عند نزلة طريق الواحات ، لقيته وقف بالعربية و قالي أنا هنزل أعمل حمام علي جنب الطريق ، فانا قولتله بلاش ما تقف في اي بنزينة أحسن رد عليا و قالي لا انا هعمل بسرعة و نمشي ، و فجأة لقيته لف و فتح الباب العربية اللي ورا من ناحيتي و قالي انا (
عاوز بوسة ) فانا قولتله أنت مجنون ورفضت فقالي طب هاتي بوسه قلتله لا حوالي الساعة و لما رفضت لقيته قرب مني و دخل جوه العربية و قفل الباب و مسكني من مناطق صعبه من فوق الهدوم و دخل ايده من تحت الهدوم و باسني من بوقي و قالي سيبيني أبوسك فانا رفضت و قعدت أزعق وکنت متوترة و قالي اسكتي علشان مأزكييش و فضل يعمل كدا حوالي عشرة (10 دقائق ) و أنا عمالة أزعق وأقوله مينفعش كدا و نزلني و في الآخر سابني و قالي خلاص هوصلك عند الحي الاول في 6 أكتوبر ، وراح رجع علي كرسي السواق و مشي بالعربية و فضلنا ماشيين لحد ما وصلني الحي الاول في 6 اكتوبر و نزلني عند سوبر ماركت في أكتوبر قريب من البيت وانا كنت منهارة في الأول و طلعت على البيت علي طول و كنت متوترة جدا و تاني يوم بلیل  روحت عملت المحضر.
 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالها إلى وجهتها وحضر إليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها إلى وجهتها وما أن وصل إلى مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه وقام بتقبيلها -غير مره- حال كونها خائرة القوي مشلوله الحركه مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها

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