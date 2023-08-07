مسكني من مناطق حساسة وطلب بوسة.. اعترافات ضحية سائق تطبيق إن درايف

أحال المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائقا يعمل بتطبيق إن درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الضحية



س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل إن أنا ساكنة في 6 أكتوبر، وشغلي في التجمع الخامس في يوم بعد ما خلصت شغل روحت لدكتور في مدينه نصر و بعد ما خلصت عند الدكتور طلبت عربية من علي ابليكشن اندريفر علشان أرجع على سكني في الحي الأول في 6 أكتوبر، وفعلا جيه سواق عربية شيفروليه أفيو من اندريفر وركبت معاه و ركبت علي الكنبة اللي ورا أول ما ركبت طلبت منه أشيل الشماسة بتاعت العربية قالي ماشي، و فضلنا ماشيين في الطريق لغاية ما وصلنا عند نزلة طريق الواحات ، لقيته وقف بالعربية و قالي أنا هنزل أعمل حمام علي جنب الطريق ، فانا قولتله بلاش ما تقف في اي بنزينة أحسن رد عليا و قالي لا انا هعمل بسرعة و نمشي ، و فجأة لقيته لف و فتح الباب العربية اللي ورا من ناحيتي و قالي انا (

عاوز بوسة ) فانا قولتله أنت مجنون ورفضت فقالي طب هاتي بوسه قلتله لا حوالي الساعة و لما رفضت لقيته قرب مني و دخل جوه العربية و قفل الباب و مسكني من مناطق صعبه من فوق الهدوم و دخل ايده من تحت الهدوم و باسني من بوقي و قالي سيبيني أبوسك فانا رفضت و قعدت أزعق وکنت متوترة و قالي اسكتي علشان مأزكييش و فضل يعمل كدا حوالي عشرة (10 دقائق ) و أنا عمالة أزعق وأقوله مينفعش كدا و نزلني و في الآخر سابني و قالي خلاص هوصلك عند الحي الاول في 6 أكتوبر ، وراح رجع علي كرسي السواق و مشي بالعربية و فضلنا ماشيين لحد ما وصلني الحي الاول في 6 اكتوبر و نزلني عند سوبر ماركت في أكتوبر قريب من البيت وانا كنت منهارة في الأول و طلعت على البيت علي طول و كنت متوترة جدا و تاني يوم بلیل روحت عملت المحضر.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالها إلى وجهتها وحضر إليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها إلى وجهتها وما أن وصل إلى مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه وقام بتقبيلها -غير مره- حال كونها خائرة القوي مشلوله الحركه مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها