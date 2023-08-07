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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر.. الحكومة الأردنية تزف بشرى للجالية المصرية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير:

رئيس الوزراء : تغلبنا على عقبات كثيرة في اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
تقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته اليوم مع نظيره الأردني، بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى الأردن.


الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين بشأن طقس أغسطس| فيديو
أكدت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا للموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي.


الحكومة الأردنية تعلن خبرًا سارًا للجالية المصرية
أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أنه تم الحديث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دور الأشقاء و الجاليات المصرية في الأردن.


تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.


عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحراة أمس الأحد، شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصلت في الظل لـ 40 درجة.


أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو
قدمت الإعلامية رشا مجدي،  تقريراً عن   أسعار  الذهب في  برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"،  والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، اليوم الأثنين 7 -8-2023 .


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 7_8_2023| فيديو
عرضت الإعلامية رشا مجدي ، مقدمة  برنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، فيديو عن  أسعار الدولار و  العملات  العالمية اليوم الاثنين 7 أغسطس  2023.


تتجاوز الـ 45.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023|فيديو
قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.


سيد عبد الحفيظ يتلقى عروضًا بعد الرحيل من الأهلي.. تفاصيل
أكد الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، سيعود لتقديم برنامج رياضي على إحدي القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.


مش كولر.. مفاجأة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي |فيديو
كشف الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن معظم الجماهير بالنادي الأهلي، غير راضية عن رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، من الجهاز الفني لـ النادي الأهلي.
 

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