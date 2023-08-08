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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما.. ووفاة الدي جي العالمي كاسبر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما بمدينة العلمين، وفاة الدي جي العالمي كاسبر.

 

انطلاق عروض ديزني على الجليد في الرياض.. 24 أغسطس

يعود العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" إلى العاصمة السعودية الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.
 

 

نانسي عجرم تطرح تيجي ننبسط احتفالا بموسم الصيف.. فيديو

طرحت منذ قليل المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

الأحد.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما بمدينة العلمين

يقام المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما يوم الأحد المقبل، بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنان يحيى الفخراني ونقيب الممثلين أشرف زكي. 

 

وفاة الدي جي العالمي كاسبر عن عمر يناهز 58 عاما

أعلنت عائلة الدي جي الشهير كاسبر الذي اشتهر برقصة Cha-Cha عن عمر يناهز 58 عاما، التي تصدر بها قوائم الأغاني الناجحة عام 2004 في المملكة المتحدة. 

 

9 أغسطس.. طرح فيلم التشويق The Secret Kingdom في مصر

تستضيف دور العرض المصرية فيلم المغامرة والخيال العلمي The Secret Kingdom ابتداءً من  9 أغسطس. 

 

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم بمهرجان تورنتو

قرر مهرجان تورنتو السينما الدولى اختيار المخرجة نادين لبكى ضمن لجنة تحكيم المهرجان فى دورته 48 والذى من المقرر أن يقام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر.

 

بطولة أحمد حاتم.. إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري والمقرر إطلاقه قريبًا بدور العرض السينمائية. 

الفنان يحيى الفخراني العلمين الجديدة العاصمة السعودية المطربة اللبنانية نانسي عجرم بوليفارد رياض سيتى ديزني على الجليد دور العرض المصرية

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