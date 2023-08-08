نشرة الفن.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما.. ووفاة الدي جي العالمي كاسبر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما بمدينة العلمين، وفاة الدي جي العالمي كاسبر.

يعود العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد" إلى العاصمة السعودية الرياض بنسخة 100 عام من العجائب في الـ24 من أغسطس الجاري، والذي سيقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.



طرحت منذ قليل المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



يقام المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما يوم الأحد المقبل، بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنان يحيى الفخراني ونقيب الممثلين أشرف زكي.

أعلنت عائلة الدي جي الشهير كاسبر الذي اشتهر برقصة Cha-Cha عن عمر يناهز 58 عاما، التي تصدر بها قوائم الأغاني الناجحة عام 2004 في المملكة المتحدة.

تستضيف دور العرض المصرية فيلم المغامرة والخيال العلمي The Secret Kingdom ابتداءً من 9 أغسطس.

قرر مهرجان تورنتو السينما الدولى اختيار المخرجة نادين لبكى ضمن لجنة تحكيم المهرجان فى دورته 48 والذى من المقرر أن يقام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر.

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري والمقرر إطلاقه قريبًا بدور العرض السينمائية.