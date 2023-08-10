أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

أقيمت اليوم ندوة للفنان رياض الخولي على هامش فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان المسرح القومي.



وتحدث رياض الخولي خلال هذه الندوة حول العديد من الموضوعات الهامة والتى تطرق لها لأول مرة من أهمها تفاصيل مشاركته فى فيلم طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام.



يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي يوم 26 من شهر أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقامة حاليا فى مدينة العلمين الجديدة.



وطرحت الشركة المنظمة منذ ساعات البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من أجل الترويج له.



يستعد المطرب خالد سليم لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان “مين ده” مساء غد الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.



والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وإنتاج شركة "AH media production" للمنتجة آلاء لاشين.

نجح الفنان محمد هنيدي فى حذف النسخة المسربة من فيلمه الجديدة مرعي البريمو، وذلك بعد ساعات من تداولها على عدد من المواقع.



وتمكن فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، من التواجد في قائمة الأعمال الخمسة الأكثر إيرادًا في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

عادت الفنانة سمية الخشاب لاستكمال تصوير احداث مسلسلها «أرواح خفية» بالقاهرة، وذلك بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية أركب على الموجة والذى تم تصويره بمدينة الغردقة.



واستأنفت سمية تصوير مشاهد مسلسلها الجديد فى عدد من مواقع التصوير المختلفة بمشاركة كل من نضال الشافعي وفراس سعيد ونهى رافت ومن إخراج إبرام نشأت.



طرح منذ قليل المطرب محمد منير أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم الساحل الشمالي بمشاركة المطربة اللبنانية ميريام فارس فى أول تعاون بينهما.



الأغنية تم طرحها منذ قليل على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المفترض أن تطرح عبر جميع المنصات والمحطات الإذاعية خلال ساعات قليلة من الآن.





تعرضت جنا عمرو دياب، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها مع صديقها بالمايوه على الشاطئ، وحرصت شقيقتها كنزي على دعمها برسالة في التعليقات ولكنها أيضا تعرضت للانتقادات.

نشرت جنا دياب، ابنه الهضبة عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

طرح البوب ستار رامى عياش، مفاجأته الجديدة لجمهوره ومحبيه، وهى فيديو كليب لأغنية "لمة الحبايب "، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، شارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعى إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.