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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

مفاجأة الإثنين المقبل.. ماذا تقدم وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج؟

إطلاق أول وثيقة معاش
إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

تستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة كبيرة من الإعداد والحديث عن هذه الوثيقة.

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار

إطلاق وثيقة معاش بالدولار

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستعقد مؤتمر إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

وسبق وأطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبلغ أعداد المصريين في الخارج نحو 9.5 مليون مواطن، غير أن وزارة الهجرة أكدت أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، والذين يميلون لعدم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات في الخارج.

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وطبقت مصر مطلع شهر يوليو 2020، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها.

كما توفر الوثيقة تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلًا عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار

تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن هذه وثيقة جيدة لا شك من الناحية الاجتماعية.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لكن لا أتوقع ان تكون الحصيلة الدولارية الناتجة عنها بالحجم الكبير الذي يساعد في حل أزمة الدولار وذلك بسبب استغلال عصابات المال التي لا تمارس مجرد المضاربة على الدولار لتحقيق أرباح ولكنها تسعى لضرب الاقتصاد بشكل إجرامي حيث التفاوت الضخم بين السعر الرسمي وبين الأسعار التي تستخدمها تلك العصابات، وهو ما أدى الي انخفاض تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.

وتابع: لابد علينا من البحث عن وسائل دستورية لجذب تحويلات المصريين بالخارج كما كانت من قبل شريطة ان تكون هذه الوسائل دستورية ولا تخالف اية اعراف دولية تتعلق بمكافحة غسل الاموال.

واختتم قائلا: على المستوى الكلي، هذه الوثيقة جيدة ولا بأس بها لكنها واحدة من وسائل عديدة يمكنها ان تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.

يعتزم البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج الأسبوع المقبل.

الدكتور رائد سلامة

الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق الوثيقة الإثنين المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري في بيان سابق له عن قيامه بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث هذا المنتج الجديد للمصريين بالخارج، بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023.

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ويشار إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري قد تعاونا معاً في إطلاق وثيقة “معاش بكره” في فبراير 2020، وقد تخطى حجم مبيعاتها حوالي 3 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي.

ويذكر أن وثيقة “معاش بكره” هي وثيقة متميزة وفريدة من نوعها ولها العديد من المميزات التي تجعلها أحد أهم الحلول والمنتجات التأمينية التي تتوافر في السوق لما توفره من مميزات و تسهيلات متعددة تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع المصري و التى لا توجد في أي وثيقة أخرى.

الهيئة العامة للرقابة المالية 
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