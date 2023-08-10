المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث يكرم نائب رئيس جامعة عين شمس السابق

كرم المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث خلال جلسته لشهر أغسطس 2023 ، الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قام الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الاعلي للجامعات بإهداء سيادته درع التكريم تقديراً لجهوده وانجازاته خلال فترة توليه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.



يذكر أن الدكتور أيمن صالح أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، قام بالعديد من المبادرات والأنشطة خلال فترة تولية منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و التي رفعت من مستوى البحث العلمي والابتكار بجامعة عين شمس ، مما ممكن الجامعة من احتلال مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.



كما شغل العديد من المناصب الإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس، قبل تولية منصب نائب رئيس الجامعة من بينها منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس .

الدكتور ايمن صالح