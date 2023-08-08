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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 65% علمي رياضة.. معهد إعداد القادة: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد طب أسنان: قوافلنا تشهد توعية بنظافة الفم ورعاية الأطفال
أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 4 قوافل صحية علاجية خدمية لمحافظة الجيزة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، برعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة.

تنسيق الجامعات 2023|أسباب تجعلك تلتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة.. وكيف يمكنك التخرج خلال 4 سنوات فقط
يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، عن كل ما يخص الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، وخاصة كليات جامعة القاهرة حيث لديها العديد من البرامج الجديدة تختلف عن أي جامعة أخرى  ومن بينها كلية الهندسة  حيث تحتوى على أكثر من برنامج متميز و يحتاحه سوق العمل بشكل كبير .

"تطلع للمستقبل".. ورشة عمل للتعريف بأهمية التعليم بنظام "البوليتكنك"
نظمت اليوم جامعة “ السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك” أول جامعة في مصر بنظام "بوليتكنك"، والتي تمهد الطريق للتوظيف محليا ودولياً بعد حصولها على موافقة رئيس الجمهورية بالإنشاء وفقًا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 2023 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 2 أغسطس 2023؛ ورشة عمل بعنوان "تطلع للمستقبل".

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 65% علمي رياضة
تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة و طلاب المرحلة الثانية عن الكليات التى يمكن أن تقبل من مجموع أقل من  70% و ذلك لتحديد كتابة رغباته و الحصول على كليات قمة إذا وجد .

معهد إعداد القادة: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات
قال الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معهد إعداد القادة يعمل علي إعداد خطة لتطوير المعهد، ليصبح مواكب لتطورات العصر وواجهة لمصر تحقيقا للتنمية .

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية
استقبل اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جامعة بنها تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي
شارك الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، فى مؤتمر التميز في البحث العلمي والذى عقد تحت شعار "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر" ، ونظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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