عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لمناظير الجهاز الهضمى بمستشفى حميات قنا 

مؤتمر الجهاز الهضمي
مؤتمر الجهاز الهضمي بقنا

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الأطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عامر عفيفى، رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بطب الازهر بالقاهرة، والدكتور خالد الباسل، استشاري المناظير بالمعهد القومي للأورام وهيئة المستشفيات التعليمية بالقاهرة، والدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى الحميات، والدكتور شاذلي محمد، رئيس قسم المناظير بحميات قنا ، والدكتور سليمان جاد، مدير مركز علاج الفيروسات بالمستشفى وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا.

مستشفى قنا الجامعي ينجح في علاج مُسنة تعاني من جلطات متكررة بالمخ

فحص 586 ألف نخلة لمكافحة مرض السوسة الحمراء في قنا

تضمنت فعاليات المؤتمر، تنظيم ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير مرئ ومعدة وقولون وحالات مناظير قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون، وحقن وربط دوالي المرئ بتقنية الفيديو كونفرانس، حيث شهد عدد من الأطباء شرح عملي لإجراء العمليات، وتشخيص وعلاج حالات الانسداد المراري دون تدخل جراحي.

كما تضمنت شرح عملي لعلاج أورام الكبد بالتردد الحراري دون تدخل جراحي أو استخدام علاج كيماوي وذلك بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى وتعريفهم بالأساليب الصحية لاستخدام المنظار فى العمليات المختلفة.
 أكد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة للمرضى في علاج أمراض الجهاز الهضمي والامراض المعدية وذلك لأحداث طفرة في الخدمة المقدمة، بما يضمن أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وقدم عمر، الشكر لكل الأطباء  لجهودهم المبذولة في عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي وبشكل منتظم للاستفادة من نقل الخبرات، مؤكداً أهمية زيادة مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

قنا حميات قنا أورام الكبد مناظير الجهاز الهضمى مستشفى حميات قنا المؤتمر السنوي الثاني عشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

كولر: ما حدث في أفريقيا لم أره في حياتي.. وهناك من يحميني

ترشيحاتنا

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

الزمالك استثناء .. خريطة صفقات أندية الدوري فى ميركاتو الصيف

تعليق مدرب منتخب ناشئي اليد بعد تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم

وسط أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لأطفال الدبلوماسيين

الحكومة: سحب واستبدال الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية من مخازن وزارة الصحة

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. أمور يستحب لكل مسلم اتباعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ