أخبار مصر على مدار 24ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لعدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات تواجه المواطنين، ووجه باحتواء الوضع وتخفيف الأعباء في أسرع وقت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا..ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

احتواء الوضع وتخفيف الأعباء في أسرع وقت .. توجيهات عاجلة من السيسي لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء

أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، ووجه باحتواء الوضع وتخفيف الأعباء في أسرع وقت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا.

لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية .. تكليفات عاجلة من السيسي بشأن مشروع " مستقبل مصر "

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مصر للطيران تعلن حاجتها لطواقم ضيافة جوية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران، عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف / مضيفة جوية عن طريق التعاقد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نابض بالحياة طوال العام.. ماذا قال الإعلام الدولي عن السياحة في مصر؟

السياحة في مصر قبلة ترفيهية وثقافية لسائحي العالم، عبر قضاء إجازاتهم في المقاصد المصرية للاستمتاع بالبحر والشمس التي تغيب عن بلادهم ،وفى إطار ذلك يتحدث الإعلام الدولي عن سياحة مصر نبرز أهم الأخبار التي تناقلوها.

موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر.. مصطفى بكري يوضح

كشف البرلماني مصطفى بكري، عن تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أكتوبر، موضحا أن الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي مستمرة إلى 7 أكتوبر 2023.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الانضمام للكلية الفنية العسكرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الفنية العسكرية.

وزيرة الهجرة تزف بشرى بشأن استكمال إجراءات استيراد السيارات

قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن لديها أخبارا سارة للمشاركين في مبادرة السيارات خاصة الذين لم يستطيعوا استكمال الإجراءات من خلال التطبيق قبل انتهاء المبادرة.

نشاط مكثف للكنيسة الأرثوذكسية في بوليفيا

صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا الـ الإلهي في أول أيام صوم السيدة العذراء في كنيسة الصليب بقرية التورنو التابعة لمدينة بورتاتشيولو، بمحافظة سانتا كروس في بوليڤيا، وخلاله تمت معمودية عشرة أطفال وشباب من البوليڤيين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إنجازات الرئيس| لحماية الاستثمارات.. اهتمام كبير بتأمين الشواطئ في محافظات مصر

أولى الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الشواطئ من مشاكل النحر ولذلك نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية

الحكومة تدعو المواطنين لترشيد استخدام المياه في 10 خطوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ترشيد استخدام المياه.

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لـ "صدى البلد": ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها

أكد إبراهيم إبراهيم مدير القطاع التجارى بنهضة مصر للنشر أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام بخصوص أسعار كتب الأضواء هو غير صحيح.