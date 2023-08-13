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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 13-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023، مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023؛ في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-8-2023

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

البنوك في مصر


وفقا لتقارير رسمية فإن إجمالي عدد البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية نحو 38 بنكا مصريا ما بين حكوميا وخاصا وأجنبيا.

أقل سعر 


يبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء داخل " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

متوسط السعر 


وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

أعلي سعر


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء ثاني أعلي سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

مباحثات مصرية غانية
 

واختتم وفد بنك غانا المركزي زيارته إلى البنك المركزي المصري، والتي استمرت خلال الفترة من 31 يونيو إلى 3 أغسطس 2023 بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.

تأتي زيارة الوفد الغاني تأكيدًا على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وحرص الجانب الغاني على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين في قطاع الأمن السيبراني، والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصًة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC).

وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة له

تحسن معدلات التضخم

وأعلن البنك المركزي المصري انحسار معدلات التضخم عند 40.7% بنهاية يوليو الماضي علي أساس سنوي مقابل 41% خلال يونيو السابق له بتراجع طفيف لم يتجاوز ال 0.5%.

قال تقرير البنك المركزي حول التضخم إن معدلات التضخم الشهرية تراجعت بمقدار 0.4% لتسجل 1.3% بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.7% في يونيو من نفس العام.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يوليو الماضي بنحو 2%.

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ارتفع لنحو 181,1 نقطة في يوليو مقابل 177,6 نقطة خلال يونيو 2023.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 12,5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2,7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3,8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2,3%.

 

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