أخبار التكنولوجيا| شركة آبل تصدر تحذيرا أمنيا لجميع مالكي هواتف آيفون.. وأفضل موبايلات OnePlus وان بلس في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ميتا، إنه قد حان الوقت لتخطي فكرة المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، مدعيا بأنه ليس جادا في مواصلة ما دعى إليه.



كشفت تسريبات أن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ستحصل على عدد من التغييرات الكبيرة دفعة واحدة، وذلك على عكس ما حدث مع سلسلة الهواتف السابقة، حيث ستتميز السلسلة الجديدة بعدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة.

أصدرت شركة آبل تحذيرًا أمنيًا لمالكي هواتف آيفون بشأن نوع خطير من الرسائل الاحتيالية، حيث أكدت الشركة على أهمية توخي الحذر عند تلقي رسائل أو مكالمات أو طلبات غير متوقعة للحصول على معلومات شخصية أو أموال.



يعد جوال iphone 13 Pro Max أحد أقوي البطاريات التى تم إنتاجها فى تاريخ جوالات آيفون، الأمر الذى يعطيه أفضلية عند التفكير فى اقتناء جوال آيفون جديد.



تعد سلسلة آيفون 12 واحدة من أميز إصدارات آبل على الإطلاق، لما توفره من تصميم أنيق وأداء سلس، ومن بين أقوي جوالاتها iPhone 12 Pro.



استطاعت شركة OnePlus وان بلس الصينية أن تقدم خلال السنوات الأخيرة عدا من الهواتف المميزة من الفئة الرائدة مع تقنية مبتكرة وأداء استثنائي وتصميمات أنيقة، حيث أصبحت تنتج أجهزة رائدة دون المساومة على جودة هواتفها ذات الأسعار المعقولة، حيث قدمت هواتف مميزة يمكنها تنافس أكبر الماركات الموجودة في السوق ومن بينها هواتف آيفون وبأسعار معقولة.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإصدار جهاز تابلت جديد بسعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل، حيث يعد تابلت Xiaomi Redmi Pad SE هو البديل الأرخص من تابلت Redmi Pad، كما من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



نصح عدد من الخبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون الذين يفكرون في بيع هواتفهم الحالية أو القديمة من أجل الترقية وشراء هواتف أحدث أو الاستعداد لشراء سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة، التعجيل ببيع هواتفهم خلال هذه الفترة.