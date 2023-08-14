حدث ليلا| تفحم شخص وإصابة 14 في حادث مروع بمطروح..وفاة طبيب الغربية وقرار عاجل من روسيا بشأن صواريخها النووية

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حادث مصرع وإصابة 15 شخصا في مطروح، وروسيا تزويد صواريخها النووية بهذا الشئ والمجلس العسكري في النيجر يعلن محاكمة الرئيس بازوم.

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي أسفر عنه مصرع شخص وتفحمه تماما.

وضمن ما حدث ليلا، توفي طبيب شهير خلال تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مريضة في منزلها، في مأساة أوجعت قلوب المصريين

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف نادي الزمالك من بيع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

رد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، على وليد الفراج بعد تصريحات الأخير، بشأن المقارنة بين الكرة المصرية والسعودية.

وضمن ما حدث ليلا، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رخمانوف عن تزويد غواصات روسيا النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة، ضمن ما حدث ليلا.

وضمن ما حدث ليلا، أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الاثنين، بوقوع 25 قتيلا وعشرات الإصابات جراء القصف المتبال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا.