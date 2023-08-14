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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| تفحم شخص وإصابة 14 في حادث مروع بمطروح..وفاة طبيب الغربية وقرار عاجل من روسيا بشأن صواريخها النووية

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حادث مصرع وإصابة 15 شخصا في مطروح، وروسيا تزويد صواريخها النووية بهذا الشئ والمجلس العسكري في النيجر يعلن محاكمة الرئيس بازوم.

الجثة تفحمت.. الصور الأولى لحادث مصرع وإصابة 15 شخصا في مطروح

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي أسفر عنه مصرع شخص وتفحمه تماما.

 

صفحات مواقع التواصل تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة طبيب الغربية الشهير

وضمن ما حدث ليلا،  توفي طبيب شهير خلال تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مريضة في منزلها، في مأساة أوجعت قلوب المصريين

 

250 مليون لبدء مفاوضات رحيل زيزو عن الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف نادي الزمالك من بيع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

 

في طريقنا للتعافي | ميدو يرد على تصريحات وليد الفراج

رد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، على وليد الفراج بعد تصريحات الأخير، بشأن المقارنة بين الكرة المصرية والسعودية.

 

قرار خطير.. روسيا تزويد صواريخها النووية بهذا الشئ

وضمن ما حدث ليلا، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رخمانوف عن تزويد غواصات روسيا النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.

 

المجلس العسكري في النيجر يعلن محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة، ضمن ما حدث ليلا.

 

عشرات القتلى والجرحى.. اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم في السودان

وضمن ما حدث ليلا، أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الاثنين، بوقوع 25 قتيلا وعشرات الإصابات جراء القصف المتبال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا.

حدث ليلا مطروح حادث الرئيس بازوم النيجر وفاة طبيب الغربية زيزو الزمالك

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