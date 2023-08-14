أغلى الحبايب.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد المايسترو هاني فرحات

احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد المايسترو هانى فرحات عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ونشرت أنغام على خاصية ستورى صورة تجمعها بهانى فرحات وكتبت :"عقبال ١٠٠ سنة يا أغلى الحبايب".

أشاد المايسترو هاني فرحات بتاريخ الفنان عمرو دياب، وقدرته على النجاح طوال مشواره الفني، مشيرا إلى أن جمهوره يحب كل الأعمال التي يقدمها ويثني عليها.

وأكد المايسترو هاني فرحات في تصريحات خاصة بندوة داخل موقع صدى البلد، على أن نجوم العصر الحالي لديهم من الإمكانيات والأعمال التي يحققون خلالها النجاح مثل محمد حماقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل وخارج مصر.

وأشار المايسترو هاني فرحات إلى أن نجوم الجيل الحالي رغم نجاحهم إلى أنهم مظلومون في ظل وجود عمرو دياب بنجاحه وتاريخه الذي يسيطر على الساحة.

وتحدث المايسترو هاني فرحات في ندوته بموقع صدى البلد، عن رأيه في المسيرة الفنية لعدد من نجوم ونجمات الفن الذين حقق نجاحات معهم.

وقال هاني فرحات في تصريحاته، عن الفنانة سميرة سعيد إنها تقدم أعمالا صعبة جدا موضحا:" مش أي حد يعرف يغني لسميرة سعيد.. ولما حد من برامج المواهب بيختار يغني ليها بيلبس في الحيطة".

واستطرد هاني فرحات قائلا:" سميرة سعيد في كوكب تاني خالص وطول عمرها عندها فكر.. ووصلت للنجومية وحب الناس ومش ناقصها أي حاجة".