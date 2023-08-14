4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية داخل القلعة الحمراء.

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طغت على الساحة الرياضية العديد من الأزمات التي ضربت النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ما بين تجديد النجوم والمدير الفني ورحيل لاعبين آخرين فى ميركاتو الصيف.

ويعتبر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي أحدث الأزمات داخل القلعة الحمراء بعد رفضه التجديد وطلبه الرحيل عن المارد الأحمر.

صدى البلد يستعرض 4 أزمات داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

خلت أزمة تجديد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي النفق المظلم بعدما طلب الرحيل عقب اتفاقه مع نادي الخليج السعودي.

فى البداية عرض النادي الأهلي على محمد شريف تجديد عقده نظير 14 مليون جنيه ورحب النادي في وضع اللاعب ضمن الفئة الأولي.

وفوجئ بعدها مسؤلى النادي الأهلي برفض محمد شريف مناقشة ملف التجديد خاصة بعد انهاء اتفاقه للانتقال الي الدوري السعودي.

محمد شريف رفض التجديد والرحيل على سبيل الإعارة وطلب الرحيل نهائيا أو البقاء وعدم التجديد والرحيل عن صفوف الأهلي بشكل مجاني.

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "الطبيب النفسي يرى أن ذلك يؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله".

واختتم: "هناك لاعبين مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح والرد في الملعب وعلى رأسهم محمد هاني الذي أشيد به بالفعل".

شهدت الساعات الأخيرة خلافا حادا بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الاحمر بسبب تجديد عقد الخواجة.

وعقد وكيل السويسري مارسيل كولر جلسة مع ادارة النادي الأهلي أبدي خلالها رغبته في التجديد موسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

واشار وكيل كولر لادارة النادي الاهلي ان الخواجة يمتلك العديد من العروض لتولى مهام القيادة الفنية لأندية في الخليج وأوروبا .

ادارة النادي الأهلي ترغب في تجديد السويسري مارسيل كولر عقده موسمين او 3 سنوات.

وينتظر النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب والمشرف العام على الكرة وصول السويسري مارسيل كولر الي القاهرة يوم 22 اغسطس الجاري من اجل عقد جلسة قبل السفر الي معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.