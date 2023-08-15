انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية، بأنه سُمِعت أصوات انفجارات قوية وصل صداها إلى العديد من قرى وبلدات مناطق مرجعيون وحاصبيا والعرقوب.

وأشارت الصحيفة اللبنانية ، إلي أن الإنفجارات تبين أنها ناجمة عن مناورات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل المنطقة المحتلة.

وألمحت الصحيفة، إلى أن ذلك تزامن مع تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المنطقة .

ومن جانبه، أفاد مراسل قناة الجديد اللبنانية إلى وقوع انفجارات قوية في منطقة عرمتا السريرة نتيجة تدريبات عسكرية لـ حزب الله حيث سمع دوي انفجارات قوية يصل صداها الى منطقة مرجعيون.

