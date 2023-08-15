العراق .. انهيار قبة أحد المزارات وإصابة 12 عاملا

أفادت وكالة أنباء واعد العراقية بإصابة 12 عاملًا؛ بسقوط قبة أحد المزارات في محافظة واسط؛ خلال عمليات إعادة تأهيل.

وفي سياق آخر؛ كانت مدينة السليمانية قد شهدت حادث انهيار برج قيد الانشاء ، والذي تسبب في مصرع ثلاثة عمال وإصابة آخر، وأخلت مسؤوليتها عن الحادث.

فيما أكدت نقابة العمال أن فقدان مقومات السلامة في أماكن العمل هي السبب في وقوع الضحايا .



وقال المهندس المشرف على المشروع هيدي بلال خلال مؤتمر صحفي في موقع الحادث إن "الحادث وقع ظهر اليوم نتيجة سقوط تاور كرين أثناء نزوله وهو يحمل (4) عمال توفي (3) منهم وأصيب الرابع".



واضاف أن "تنفيذ مشروع دروو سیتی وخصوصا عمليات البناء تم التعاقد مع مقاول ثانوي وهو المسؤول عن عمل التاور كرين"، مؤكدا ان "التاور كرين تم العمل به صباح اليوم وعصر الأمس دون ملاحظة اي خلل"، مشيرا إلى أن "الحادث لم يكن بسبب خلل فني بل هو قدر إلهي" وفق وصفه.



وحول جنسية المتوفين بين المشرف على المشروع ان "جنسية المتوفين عراقية وأعمارهم تتراوح بين (35 إلى 40) عاما".



وعن توفير مستلزمات السلامة في موقع العمل أكد مدير المشروع ان "الشركة وفرت كل مستلزمات الصحة والسلامة المهنية ولايوجد اي تقصير من قبل الشركة المنفذة".