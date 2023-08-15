كتاب يكشف عن قصة حب سرية بين لورنس العرب وامرأة لبنانية..ما التفاصيل؟

كشف كتاب جديد وموثوق عن حقيقة قصة حب سرية في حياة الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس، المعروف أيضًا بـ "لورنس العرب". يروي الكتاب العديد من الأسرار التي تم دفنها معه بعد وفاته في حادث دراجة نارية في عام 1935، بما في ذلك قصة حبه الروحية مع امرأة لبنانية علمته اللغة العربية.

فريدة عقل

اسم المرأة هو فريدة عقل، وتكشف الكتاب تفاصيل علاقتها ولورنس، ويتضمن الكتاب صورًا لفريدة. قام المؤلف، الصحفي البريطاني المعروف ديك بنسون-جايلز، بجهود كبيرة ودراسات مكثفة لعقود من أجل كتابته، ويسعى الكتاب لتوضيح حقيقة علاقة لورنس مع فريدة ونفي الادعاءات بأنه كان مثلي الجنس.

وفي الكتاب، يتحدث المؤلف عن لقائه الشخصي مع فريدة قبل وفاتها في عام 1975 في بيروت، حيث تأكد من أن العلاقة بينها وبين لورنس كانت حبًا روحيًا، ويشير إلى أنه تلقى رسالة اعتراف منها بعد عودته من لبنان. في الرسالة، أكدت فريدة على طبيعة العلاقة بينهما وصفتها بأنها "اتحاد بين روحين".

الكتاب لا يحدد تمامًا توقيت تعرف لورنس على أستاذته اللبنانية، ولكن يشير إلى أنه زار لبنان وبيروت في تواريخ مختلفة والتقى فريدة.. يذكر أن لورنس كان مهتمًا بالآثار والتنقيب عنها في الشرق الأوسط، وقد اقترح على استاذه الأثري أن يزور المنطقة وتعلم بعض اللغة العربية للتواصل مع السكان، سافر لورنس إلى بيروت عام 1909 وقام بزيارة أماكن مختلفة في لبنان، وعاد في رحلة ثانية عام 1910.

الكتاب يعرض قصة حب لورنس وفريدة كقصة حب روحية استمرت لعقود وتم دفنها معه في قبره. ومن المتوقع أن يحظى الكتاب بشهرة واسعة ويثير اهتمام القراء.