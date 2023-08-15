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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات توعوية ضمن "ثقافتنا في إجازتنا" بمحافظة الغربية

صدى البلد

شهدت عدد من مواقع فرع ثقافة الغربية، على مدار اليومين الماضيين، العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

 

في هذا السياق، ناقش بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي مخاطر التلوث البيئي على صحة الإنسان، حيث تناولت المحاضرة الحديث عن النتائج الخطيرة جراء تلوث البيئة، منها: تلوث الأرض الزراعية وجعلها غير قادرة على نمو المحاصيل الزراعية، وتساقط الأمطار الحمضية، وظاهرة التصحر، وارتفاع درجات حرارة الأرض التي تؤدي لزيادة حدوث السيول والفيضانات، وأخيرا انتشار العديد من الأمراض المزمنة.
 

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وواصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ ورشة فنية لتعليم الأطفال فنون الخط العربي، بمشاركة الفنان وحيد غنيم، الذي استعرض تاريخ الخط العربي، وأهم أشكاله، كما وتعرف الأطفال المشاركون على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما شهد بيت ثقافة القرشية عقد محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر الإرهاب" تم خلالها استعراض تصدي أبطال الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

 

من جانبه، طالب عبد العزيز البرلسي، الخبير الاقتصادي خلال كلمته بمحاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا ضرورة تشديد التشريعات لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، حيث أكد قائلا أن تلك الظاهرة لها العديد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد القومي، فيما طالبت أيضا محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة غزل المحلة بالحرص على عقد العديد من الندوات والفعاليات واللقاءات الثقافية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

كانت مكتبة كفر حجازي الثقافية قد عقدت ندوة توعوية للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، فيما طالبت مكتبة سمنود الثقافية بالسعي الجاد من جانب المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء وبخاصة خلال شهور الصيف.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأرض الزراعية الخبير الاقتصادي ثقافة الغربية ثقافة طنطا

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