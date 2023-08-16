نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

تصدر اللون الفوشيا والأخضر النيون ، موضة النجمات في صيف 2023، ويعتبر اللونين من الألوان التي تتميز بالحيوية والنشاط والجرأة.

فساتين النجمات في الصيف باللونين الفوشيا والأخضر النيون

ومن بين النجمات الذين اختاروا من اللونين النجمة كارولين عزمي بفستان فوشيا، وظهرت روبي بفستان فوشيا من تصميم العلامة التجارية Bronx and Banco، ووصل سعره إلى 550 دولار، أي ما يعادل إلى 17 ألف جنيهإ.

فيما ظهرت جومانا مراد بفستان صيفي فوشيا، ونظارة من نفس اللون، واختارت رزان جمال أرتداء فستان وردي من تصميم زهير مراد مع تسريحة شعر مميزة.

وظهرت درة بفستان فوشيا من تصميم Elisabetta Franchi، فيما ظهرت مايان السيد بإطلالة باللون الاخضر النيود من تصميم العلامة التجارية HOUSE OF CB، ووصل سعره إلى 299 دولار، أي ما يعادل 9 آلاف جنيه.

فيما اختارت مي عمر فستان قصير من تصميم David Koma ووصل سعره إلى 66 ألف جنيه مصري .

نوال الزغبي بفستان من تصميم توني وردنانسي عجرم من تصميم Alex Perry، ويصل سعره إلى 83 ألف جنيه مصري، وظهرت جومانا مراد بفستان باللون الاخضر النيون من تصميم Alex Perry سعره يصل إلى 2200 دولار أي ما يعادل 68 ألف جنيه مصري

وظهرت كارول سماحة في حفلها بفستان بمالمو مصمم خصيصا لها باللون الفوشيا من تصميم نور فتح الله .

نوال الزغبي

نانسي عجرم

جومانا مراد

كارول سماحة

كارولين عزمي

رزان جمال

مايان السيد

روبي