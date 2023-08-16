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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الأوبرا للموسيقى العربية فى سهرة مع أم كلثوم بالإسكندرية

أغانى ام كلثوم فى
أغانى ام كلثوم فى الاوبرا

ضمن الفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال فترة الصيف يقدم نجوم الموسيقى العربية سهرة مع روائع ام كلثوم بقيادة المايسترو أحمد عامر ، ومشاركة المطربات نهاد فتحي ، غادة آدم ، رحاب مطاوع والسورية بتول بنى وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 20 أغسطس على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

وكانت الاوبرا اختارت ام كلثوم لتكون اول حفل يقدم بالهولوجرام وذلك منذ فترة قصيرة وجاء بحكم كونها سيدة الغناء العربي، ومن أهم أيقونات الطرب فى العالم العربى، وتعد  أعمالها نموذج للوطن العربي. 

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الحفل من إخراج جيهان مرسي، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتجسد خلاله النجمتان مى فاروق وريهام عبد الحكيم شخصية أم كلثوم، وصمم الديكور والإضاءة المهندسان محمود حجاج وياسر شعلان.

جدير بالذكر أن البرنامج الفنى للأوبرا خلال فترة الصيف يشهد مجموعة ضخمة من العروض المتنوعة تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور الى جانب عدد من المهرجانات السنوية الهادفة الى تقديم الوان من الفنون الجادة لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور .

الدكتور خالد داغر المايسترو أحمد عامر المايسترو مصطفى حلمي الموسيقى العربية اوبرا الاسكندرية رحاب مطاوع دار الاوبرا المصرية ام كلثوم

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