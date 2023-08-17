أخبار التوك شو.. السيسي: نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.. مجلس أمناء الحوار الوطني: نناشد بخفض المصاريف التعليمية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات والملفات الهامة، ونريد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي.

السيسي : نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة، فنحن نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

قفلت السكة في وشه| انفعال نهال طايل بسبب مبتزّ زوجته بصور عارية

أكد إبراهيم قنديل زوج السيدة رضا المبتزة من زوجها بعد نشر صور عارية لزوجته على السوشيال ميديا، قائلا “قمت بنشر صورة لزوجتي لأثبت أن هناك زواجا قد تم، خاصة أن شقيق زوجتي أكد أنه تبرأ من شقيقته”.

وأضاف إبراهيم قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه قد تزوج عرفي من السيدة رضا، خاصة أنني كنت أتردد عليها دائما بعد طلاقها من شقيقي.

مجلس أمناء الحوار الوطني: نناشد خفض المصاريف التعليمية

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم استمرت لأكثر من 9 ساعات، ومداخلة الرئيس السيسي واستجابته للتوصيات التي تصدر عن جلسات مجلس الأمناء وهو ما يعطينا قوة دفع كبيرة جدا وحرصا شديدا على استكمال دورنا بالشكل الأمثل.

وأضاف “عبد القوي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن جلسات اليوم شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة، سواء في المحور المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، متابعا: نناشد الرئيس بأن يكون هناك توجيهات للحكومة ببدء العمل في تراخيص البناء والارتفاعات لأنها ستساهم في حدوث انفراجه كبيرة وحل أزمة الإسكان في كثير من المناطق.

صوّر زوجته عارية ونشرها بالسوشيال ميديا|محام بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للابتزاز الإلكتروني

أكد حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات المصري، وتداول المعلومات، لم يفرق بين صفة مرتكب الجريمة سواء قريبا أو غريبا، ولكن تم وضع عقوبات التهديد والابتزاز بالسجن من 6 شهور حتى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وقال حسن شرمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن جريمة نشر صور للزوجة جريمة بشعة، وتتم بغرض الابتزاز، وتكون بغرض الإكراه، ومع السوشيال ميديا وتعمقها أصبحت تلك الجريمة تتكرر مئات المرات يوميًا.

ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر الجزيل للرئيس السيسي

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيصدر البيانات الكافية بما يحدث وما عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخرجات الحوار حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع شاشة إكسترا نيوز: "أعبر عن ما دار بالجلسة الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطنى وهو الشكر الجزيل للرئيس السيسي وهو استكمال للمبادرة التي طرحها الرئيس السيسي للحوار الوطنى".

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المهرجان في مصر كلها وليس متعلقا بالمسرح القومي فقط، إذ أنه متعلق بكل ما يُنتج في مصر من أعمال مسرحية، موضحا أنه استشعر بمسؤولية تواجده كرئيس للمهرجان منذ تواصل وزيرة الثقافة معه.

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ اليوم الأول له في التكليف برئاسة المهرجان، وبدأ العمل على إخراج المهرجان القومي للمسرح المصري، موضحا أن المسرح بالشكل الاحترافي المتواجد في مصر على مدار الـ 100 سنة الماضية، هو مسرح متفرد في الشرق الأوسط بالكامل، "فكرة أن الناس تدفع تذكرة وتدخل المسرح مش موجودة إلا في مصر، والمسرح المصري متميز بده".

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

عرضت قناة سكاي، تقرير فيديو بعنوان "المغرب يواجه درجات حرارة قصوى تجاوزت المعدل الطبيعي".

وجاء في التقرير، أن عددا من المدن في المغرب يعاني من موجة حرارة مرتفعة، وأن درجات الحرارة وصلت لأكثر من المعدلات الطبيعية.

تدربت على الرقص مع روسيين.. عايدة رياض: محرم فؤاد منعني من الفن 10 سنوات|فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها كانت تتدرب على الرقص الشرقي مع خبراء روسيين للتدريب على الإطلالة والإحساس بالإيقاع والموسيقى وأشياء من هذا القبيل، موضحة أن الفنان محرم فؤاد لم يساعدها في مسيرتها الفنية على الإطلاق، موضحة أن محرم فؤاد منعها لمدة 10 سنوات من الفن خلال فترة زواجهما.

وأضافت "رياض"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، من تقديم كلا من سهير جودة، ومفيدة شيحة، أن الفنان محرم فؤاد رفض مشاركتها في فيلم "الغول" مع الفنان عادل إمام، والذي طلب مشاركتها في الفيلم، وتم إرسال "الاسكربت" على المنزل، وهي كانت متألقة في تلك الفترة وقد حصلت على جائزة عن "أهل القمة"، ألا أن زوجها محرم فؤاد رفض في هذه الفترة، "مشى الراجل اللي جاي بالاسكربت من على الباب من غير ما أقعد معاه حتى".

نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن.. وإصابتي هي من أبعدتني عن الشاشة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها “أصبت في الفقرة القطنية العمود الفقري، وهناك عصب مقترب من الفقرة، وأجريت عمليات وبقالي سنة بتعالج”.

وقالت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن بسبب المرض ابتعدت بشكل كامل عن الشاشة، مؤكدة أنها تلقيت أكثر من عمل في رمضان الماضي.

حلمي النمنم: مصر ليست منعزلة عن العالم بحكم السيطرة على البحر الأحمر|فيديو

قال الدكتور حلمي النمنم ، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر ليست دولة منعزلة عن التفاعلات الإقليمية والدولية، بحكم موقعها المتميز في الإقليم، وبحكم وجود قناة السويس، وبحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية، خلال السيطرة المصرية على البحر الأحمر.

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر من الضروري أن تكون قوية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.