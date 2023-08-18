أخبار الفن.. محسن جابر يتحدث عن تعاونه مع أحمد سعد.. الفنان محمود عامر يعلن انفصاله عن لاشينة لاشين

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة ابرزها

اكتشافي.. محسن جابر يتحدث عن تعاونه مع أحمد سعد

كشف المنتج محسن جابر عن سعادته بالتعاون بينه وبين المطرب أحمد سعد، وذلك بعد طرح أحدث أغانيه دب دب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



سينجل ..الفنان محمود عامر يعلن انفصاله عن الفنانه لاشينة لاشين

أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصلالاجتماعي "انستجرام".

استعدادات مكثفة.. طرح برومو مهرجان الدراما فى نسخته الثانية

طرحت قناة dmc برومو النسخة الثانية من مهرجان الدراما والذى ينطلق يوم الخميس القادم من مدينة العلمين الجديدة.

تامر حسني يطرح كليب "حوا"

طرح الفنان تامر حسني، اليوم الخميس، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

من ألحان موسيقار الأجيال.. محمد حماقي يطرح ده قلبي ده |فيديو

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.