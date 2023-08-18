عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. محسن جابر يتحدث عن تعاونه مع أحمد سعد.. الفنان محمود عامر يعلن انفصاله عن لاشينة لاشين

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة ابرزها

 

اكتشافي.. محسن جابر يتحدث عن تعاونه مع أحمد سعد

كشف المنتج محسن جابر عن سعادته بالتعاون بينه وبين المطرب أحمد سعد، وذلك بعد طرح أحدث أغانيه دب دب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


سينجل ..الفنان محمود عامر يعلن انفصاله عن الفنانه لاشينة لاشين

أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصلالاجتماعي "انستجرام".

 

استعدادات مكثفة.. طرح برومو مهرجان الدراما فى نسخته الثانية

طرحت قناة dmc برومو النسخة الثانية من مهرجان الدراما والذى ينطلق يوم الخميس القادم من مدينة العلمين الجديدة.

 

تامر حسني يطرح كليب "حوا"

طرح الفنان تامر حسني، اليوم الخميس، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

 

من ألحان موسيقار الأجيال.. محمد حماقي يطرح ده قلبي ده |فيديو

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان ده قلبي ده، وذلك على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأخبار المحلية والعالمية الخميس القادم العلمين الجديدة الفنان محمود عامر الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: “اجلس على الدكة واهدأ”.. لهذا السبب

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. مفاجأة في نزال إيلون ماسك ومارك .. وإعلامي يهاجم المتسولين .. والهلال يتفوق على أندية العالم بسبب نيمار

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

أخبار مصر على مدار 24ساعة| تثبيت أسعار الكهرباء.. وتجديد تكليف حسن عبدالله

5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 550 الف جنيه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عقوبات رادعة لمواجهة التعصب الكروي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ