المركزي: انخفاض الصادرات تامة الصنع لـ 4.143 مليار دولار في الربع الثاني للعام الماضي

انخفضت صادرات مصر من السلع تامة الصنع بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 4.143 مليار دولار قارنة بـ 4.45 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق



وحسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو 254.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني الماضي مقابل 325.3 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.



وصل حجم صادرات مصر من الأقمشة المنسوجة نحو 227.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 235,2 مليون دولار في نفس الفترة من العام قبل السابق



وبلغ صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي نحو 132.2 مليون دولار في العام الالي الماضي مقابل 449.8 مليون دولار في الربع المالي الثاني من العام المالي قبل السابق.



ووصلت صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها لنحو 67.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقارنة بـ 65.5 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.



ووصلت صادرات مصر من الأسمدة الفوسفاتية و المعدنية نحو 832.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 558.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي قبل السابق.



وسجلت صادرات الأدوية و الأمصال واللقاحات وأصناف الصديلية نحو 201.3 مليون دولار في الربع المالي الثاني مقابل 338.5 مليون دولار من العام المالي قبل الماضي.

