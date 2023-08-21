تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

عرضت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة في الأسواق العالمية لتسجل الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور، فيما سجل سعر الجرام من عيار 21 الآن في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة.

وهبط سعر الذهب اليوم بعدما سجل سعر جرام عيار 21، 2280 جنيها قبل ساعات، ليسجل اليوم نحو 2235 جنيها اليوم كحد أدنى في السوق، فيما سجل تراجعا يزيد على 600 جنيه مقارنة بسعره في إبريل الماضي حيث وصل وقتها إلى 2850 جنيها.

ويعتبر سعر الذهب الآن في محلات الصاغة أبرز ما يبحث عنه الراغبين في البيع أو الشراء ، إذ تراجع سعر الجرام عيار 18 من نحو 2500 جنيه إلى 1,916 جنيها، فيما يبدأ سعر الجرام عيار 12 اليوم من 1,277 جنيها..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو