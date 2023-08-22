أخبار التعليم| متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023.. والأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.



أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.



أقسام كلية حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية 2023

تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدي البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية.

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

فتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.

وصول أوراق أسئلة "الاقتصاد والإحصاء" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان مادتى "الاقتصاد، والإحصاء"، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

التمريض 81% والتجارة 65,5%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية قبل إعلانها رسميا

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال دقائق من الان وستفتح المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة .

