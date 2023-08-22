عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| خبراء يحذرون مستخدمي آيفون من هذه العادة.. وميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب لـ Threads في هذا الموعد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسبب لك ضررا بالغا.. خبراء يحذرون مستخدمي هواتف آيفون من هذه العادة

 

حذر خبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من عادة خاطئة تتسبب في حدوث نتائج خطيرة على حاسة السمع لدى المستخدمين، حيث يتجاهل الكثيرون منهم خطورة تأثير السماعات عليهم وكذلك الإشعارات التي تطلقها شركة آبل على آيفون.

 

بإمكانات الفلاجشيب وسعر مناسب.. أفضل موبايل للشباب من OPPO أوبو


يركز الكثير من الشباب وخاصة طلبة الجامعة على الحصول على هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب أصبح بمثابة عملية معقدة.

 

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها الرائدة Realme GT5 

 

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme GT5 من الفئة الرائدة، وذلك ضمن حدث كبير في الصين في 28 أغسطس.

 

ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من تطبيق Threads في هذا الموعد


أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تعتزم إطلاق نسخة مخصصة للويب من تطبيق Threads  المنافس لـ X خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التطبيق ودعمه بمزيد من الخصائص الجديدة والميزات.

 

تحذيرات أمنية عاجلة لجميع مستخدمي WhatsApp واتساب


حذر خبراء للأمن السيبراني من خطورة إدراج ومشاركة البيانات الحساسة في تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب نظرا لحدوث عمليات احتيال متكررة تستهدف البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين وسرقتها.

 

هواتف آيفون iPhone 14 بسعر أرخص قريبا.. تفاصيل


كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من طرز هواتف آيفون iPhone 14 مع عدد من الميزات الجديدة ولكن بسعر أرخص من السعر التي تم الإعلان عنه وقت إصدارها في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 | استعدادات مكثفة وتيسيرات لكبار السن

بعد مقارنة محمد رمضان بالعندليب.. شريف خير الله يرد على محمد شبانة

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

بدء امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بالصور.. استلم تذكرة قطار السكة الحديد من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المحطة

بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ