أخبار التكنولوجيا| خبراء يحذرون مستخدمي آيفون من هذه العادة.. وميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب لـ Threads في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر خبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من عادة خاطئة تتسبب في حدوث نتائج خطيرة على حاسة السمع لدى المستخدمين، حيث يتجاهل الكثيرون منهم خطورة تأثير السماعات عليهم وكذلك الإشعارات التي تطلقها شركة آبل على آيفون.



يركز الكثير من الشباب وخاصة طلبة الجامعة على الحصول على هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب أصبح بمثابة عملية معقدة.

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme GT5 من الفئة الرائدة، وذلك ضمن حدث كبير في الصين في 28 أغسطس.



أفادت تقارير أن شركة Meta ميتا تعتزم إطلاق نسخة مخصصة للويب من تطبيق Threads المنافس لـ X خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التطبيق ودعمه بمزيد من الخصائص الجديدة والميزات.



حذر خبراء للأمن السيبراني من خطورة إدراج ومشاركة البيانات الحساسة في تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب نظرا لحدوث عمليات احتيال متكررة تستهدف البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين وسرقتها.



كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من طرز هواتف آيفون iPhone 14 مع عدد من الميزات الجديدة ولكن بسعر أرخص من السعر التي تم الإعلان عنه وقت إصدارها في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي.