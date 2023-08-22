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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الحلو: السعودية دي أرض سيدنا النبي وهتفضل عمار طول الوقت

محمد الحلو
محمد الحلو

علق الفنان محمد الحلو، على الانتقادات التي وجهها البعض له بعد تحويله كلمات أغنيته عمار يا إسكندرية لـ "عمار يا سعودية " أثناء حفلته الأخيرة بالمملكة العربية السعودية.

 

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وقال محمد الحلو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" زعلت جدا من التعليقات على قولي عمار ياسعودية ".

 

 وأضاف محمد الحلو :" ما فعلته في السعودية هو مجاملة للجمهور السعودي الراقي المحب للفن والأغاني المصرية ".

 

 وتابع محمد الحلو :" أنا غنيت أغنية عمار يا إسكندرية في حفلتي في السعودية وأثناء غناء  الأغنية قررت أن أقول عمار يا سعودية تقديرا للشعب السعودي ".

 

 واكمل محمد الحلو :"  السعودية دي أرض سيدنا النبي وهتفضل عمار طول الوقت ، وأتمنى العمار في كافة الدول العربية كلها ".

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