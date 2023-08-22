علق الفنان محمد الحلو، على الانتقادات التي وجهها البعض له بعد تحويله كلمات أغنيته عمار يا إسكندرية لـ "عمار يا سعودية " أثناء حفلته الأخيرة بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد الحلو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" زعلت جدا من التعليقات على قولي عمار ياسعودية ".

وأضاف محمد الحلو :" ما فعلته في السعودية هو مجاملة للجمهور السعودي الراقي المحب للفن والأغاني المصرية ".

وتابع محمد الحلو :" أنا غنيت أغنية عمار يا إسكندرية في حفلتي في السعودية وأثناء غناء الأغنية قررت أن أقول عمار يا سعودية تقديرا للشعب السعودي ".

واكمل محمد الحلو :" السعودية دي أرض سيدنا النبي وهتفضل عمار طول الوقت ، وأتمنى العمار في كافة الدول العربية كلها ".