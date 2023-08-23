نشرة الفن.. انسحاب عمر خيرت من حفل بسبب سوء التنظيم.. وجورج وسوف يستقبل حفيدته الأولى بعد رحيل ابنه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها انسحاب عمر خيرت من حفل بسبب سوء التنظيم وجورج وسوف يستقبل حفيدته الأولى بعد رحيل ابنه.

أعلن الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم الثلاثاء، انسحابه من الحفل الذي كان مقررا إقامته بأحد فنادق القاهرة نظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.

رزق الفنان جورج وسوف بحفيدته الأولى “أميا”، بعد أشهر من رحيل نجله الأكبر وديع، وأقام حفل معمودية وسط العائلة والأصدقاء المقربين.

كشفت الفنانة شمس الكويتية سبب رغبتها في الابتعاد عن مجال التمثيل، والتركيز على الغناء فقط، بعد تجربتها الأخيرة في مصر مع المخرج خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع”.

احتفل الفنان أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح بالعرض الأول والخاص الذي يقام بإحدى الفنادق مساء اليوم، قبل ساعات من طرحه رسميا عبر منصة شاهد.

تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن استقباله طفله التاسع.

أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن قائمة أسماء المكرمين، في حفل افتتاح المهرجان لهذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

كشفت شركة وتري سبب حذف أغنية إليسا الجديدة "العقد"، بعد ساعات من طرحها على موقع يوتيوب منذ أيام بمناسبة موسم الصيف.