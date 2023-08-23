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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. انسحاب عمر خيرت من حفل بسبب سوء التنظيم.. وجورج وسوف يستقبل حفيدته الأولى بعد رحيل ابنه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها انسحاب عمر خيرت من حفل بسبب سوء التنظيم وجورج وسوف يستقبل حفيدته الأولى بعد رحيل ابنه.

 

الموسيقار عمر خيرت ينسحب من حفل فني بسبب سوء التنظيم

أعلن الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم الثلاثاء، انسحابه من الحفل الذي كان مقررا إقامته بأحد فنادق القاهرة نظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.

 

بعد رحيل وديع.. جورج وسوف يرزق بحفيدته الأولى | فيديو

رزق الفنان جورج وسوف بحفيدته الأولى “أميا”، بعد أشهر من رحيل نجله الأكبر وديع، وأقام حفل معمودية وسط العائلة والأصدقاء المقربين. 

 

بعد سره الباتع.. شمس الكويتية تكشف سبب توقفها عن التمثيل| فيديو

كشفت الفنانة شمس الكويتية سبب رغبتها في الابتعاد عن مجال التمثيل، والتركيز على الغناء فقط، بعد تجربتها الأخيرة في مصر مع المخرج خالد يوسف في مسلسل “سره الباتع”. 

 

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

احتفل الفنان أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح بالعرض الأول والخاص الذي يقام بإحدى الفنادق مساء اليوم، قبل ساعات من طرحه رسميا عبر منصة شاهد. 

 

شاور قلبي وناداني.. أغنية لفنان شهير أعادت رضا البحراوي إلى الأضواء

تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن استقباله طفله التاسع. 

 

مهرجان القاهرة للمسرح يكرم ليلى علوي وناصر عبدالمنعم وخالد جلال بدورته الثلاثين

أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن قائمة أسماء المكرمين، في حفل افتتاح المهرجان لهذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

 

الحق يعلو.. تعرف على سبب حذف أغنية إليسا الجديدة

كشفت شركة وتري سبب حذف أغنية إليسا الجديدة "العقد"، بعد ساعات من طرحها على موقع يوتيوب منذ أيام بمناسبة موسم الصيف.

عمر خيرت الأخبار المحلية والعالمية الفنان جورج وسوف الفنانة شمس الكويتية القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المطرب الشعبي رضا البحراوي المخرج خالد يوسف

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